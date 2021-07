Tiro a volo | Mauro De Filippis è fuori dalla finale del trap alle Olimpiadi dopo lo shoot-off

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nelladelmaschile didi Tokyo non ci sarà nessun rappresentante italiano.De, l’azzurro impegnato sulle pedane nipponiche, non è infatti riuscito a conquistare il pass per l’atto conclusivo della specialità. Sbriciolando 122 dei 125 piattelli a disposizione in questi due giorni di qualificazioni (25-24-25-23-25), il tarantino si era garantito l’approdo a un maxi-off a sei dal quale però è uscitoil primo piattello di spareggio. A costare carissimo quindi è ...

Flop anche per la portabandiera Jessica Rossi , che non accede alla finale del, specialità trap, dove invece vola Silvana Stanco . Avanzano anche le azzurre del fioretto a squadra, che ...Ore 5.30: JESSICA ROSSI FUORI DALLA FINALE Clamoroso, la portabandiera dell'Italia Jessica Rossi è fuori dalla finale del Trap donne, specialità nella quale aveva vinto l'oro a Londra: ...Una qualificazione agrodolce per il tiro a volo italiano alle Olimpiadi di Tokyo, nel trap femminile. La rappresentanza azzurra formata da Silvana Stanco e da Jessica Rossi fa 1 su 2 portando la prima ...Nella finale del trap maschile di tiro a volo alle Olimpiadi di Tokyo non ci sarà nessun rappresentante italiano. Mauro De Filippis, l'azzurro impegnato sulle pedane nipponiche, non è infatti riuscito ...