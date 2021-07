Tigray | le Nazioni Unite denunciano il blocco degli alimenti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tigray Nazioni

... mentre l'ex amministrazione del" esautorata a novembre dal governo federale " ha chiesto l'apertura di un'indagine internazionale indipendente condotta dalleUnite 'sulle atrocità ..., quei disperati dimenticati dal mondo. A dare conto di una tragedia umanitaria in atto è l'Agenzia delleUnite per i rifugiati (Unhcr). L'Unhcr, recita una nota ufficiale, è ...Pam (programma alimentare mondiale) e Unhcr (agenzia dei rifugiati) hanno chiesto alle parti in combutta nel Tigray accesso agli sfollati ...L'Onu ha chiesto l'apertura di vie vitali per la consegna degli aiuti al Tigray, avvertendo che questa regione etiope in guerra, già minacciata dalla carestia, rischia il collasso. Un convoglio del Pr ...