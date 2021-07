“Through Our Eyes”, la Siria vista con gli occhi dei bambini nel progetto Still I Rise (Di giovedì 29 luglio 2021) “Through Our Eyes” (Attraverso i nostri occhi). Dopo l’esperienza e le forti testimonianze raccolte sull’isola di Samos, il progetto fotografico di Still I Rise approda nel Nord Ovest della Siria, precisamente nella città di Ad Dana, a un’ora da Idlib. Qui sorge infatti Ma’an, il centro educativo avviato dall’organizzazione no profit nell’agosto 2020 e rivolto a bambini vulnerabili tra i 10 e 15 anni. Da gennaio a giugno 2021, sono otto gli studenti che hanno partecipato al Laboratorio di Fotografia: a guidarli è stato Mahmoud Faisal, fotografo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Our” (Attraverso i nostri). Dopo l’esperienza e le forti testimonianze raccolte sull’isola di Samos, ilfotografico diapproda nel Nord Ovest della, precisamente nella città di Ad Dana, a un’ora da Idlib. Qui sorge infatti Ma’an, il centro educativo avviato dall’organizzazione no profit nell’agosto 2020 e rivolto avulnerabili tra i 10 e 15 anni. Da gennaio a giugno 2021, sono otto gli studenti che hanno partecipato al Laboratorio di Fotografia: a guidarli è stato Mahmoud Faisal, fotografo ...

Advertising

HuffPostItalia : “Through Our Eyes”, la Siria vista con gli occhi dei bambini nel progetto Still I Rise - YiZhanItalianFp : ????Our boys are the best! ????Both donated money through the Han Hong Charty. Yibo is on his way to the affected area… -