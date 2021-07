The Weeknd riceverà il premio umanitario al Music in Action Awards del BMAC (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 23 settembre, The Weeknd riceverà il Quincy Jones Humanitarian Award durante il primo Music in Action Awards, ospitato dalla Black Music Action Coalition. Che cos’è il Music in Action Awards? L’evento, che avrà luogo al 1 Hotel a West Hollywood, California, onorerà Musicisti, dirigenti Musicali e imprese Musicali che hanno dato contributi significativi alla giustizia sociale, al cambiamento e/o all’equità nell’ultimo anno. La BMAC presenterà anche ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 23 settembre, Theil Quincy Jones Humanitarian Award durante il primoin, ospitato dalla BlackCoalition. Che cos’è ilin? L’evento, che avrà luogo al 1 Hotel a West Hollywood, California, onoreràisti, dirigentiali e impreseali che hanno dato contributi significativi alla giustizia sociale, al cambiamento e/o all’equità nell’ultimo anno. Lapresenterà anche ...

