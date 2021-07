The Last Worker è l'unico videogioco alla 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa Wired Productions, Oiffy e Wolf & Wood hanno il piacere di annunciare che The Last Worker, opera dello scrittore e regista Jörg Tittel, è stato selezionato per pArtecipare alla 78° edizione della Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, che si terrà dall'1 all'11 settembre. Nominato per un Leone d'Oro nella categoria VR Expanded, il primo capitolo di The Last Worker sarà presentato in anteprima mondiale alla giuria e agli ospiti accreditati del festival su Oculus Quest/Oculus Quest 2. Si tratta ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa Wired Productions, Oiffy e Wolf & Wood hanno il piacere di annunciare che The, opera dello scrittore e regista Jörg Tittel, è stato selezionato per pcipare78° edizione delladel Cinema della Biennale di, che si terrà dall'1 all'11 settembre. Nominato per un Leone d'Oro nella categoria VR Expanded, il primo capitolo di Thesarà presentato in anteprima mondialegiuria e agli ospiti accreditati del festival su Oculus Quest/Oculus Quest 2. Si tratta ...

