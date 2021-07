The Haunted Mansion: LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish nel film Disney (Di giovedì 29 luglio 2021) Le star LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish esploreranno la casa stregata del nuovo film Disney ispirato alla popolare attrazione The Haunted Mansion. LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish sono le prime due stra in trattative per recitare nel film Disney The Haunted Mansion, avventura dark ispirata alla popolare attrazione diretta da Justin Simien. Dan Lin e Jonathan Eirich, produttori dell'hit live-action Aladdin, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) Le staresploreranno la casa stregata del nuovoispirato alla popolare attrazione Thesono le prime due stra in trattative per recitare nelThe, avventura dark ispirata alla popolare attrazione diretta da Justin Simien. Dan Lin e Jonathan Eirich, produttori dell'hit live-action Aladdin, ...

Advertising

stefano_6000 : RT @DisneyPlusIT: IMMAGINATE: siete in un Disney Park. Qual è la vostra prima tappa?? ??? Haunted Mansion? ?? Jungle Cruise? ?? Space Mountain… - Leryn23212354 : RT @DisneyPlusIT: IMMAGINATE: siete in un Disney Park. Qual è la vostra prima tappa?? ??? Haunted Mansion? ?? Jungle Cruise? ?? Space Mountain… - CINDY_NETTE : RT @DisneyPlusIT: IMMAGINATE: siete in un Disney Park. Qual è la vostra prima tappa?? ??? Haunted Mansion? ?? Jungle Cruise? ?? Space Mountain… - DisneyPlusIT : IMMAGINATE: siete in un Disney Park. Qual è la vostra prima tappa?? ??? Haunted Mansion? ?? Jungle Cruise? ?? Space Mo… - mariannabrl : Rolly Crump io ti amo ?? Quante lacrime per la puntata su Haunted Mansion di Behind the Attraction ???? -