The Ascent si prepara al lancio con un nuovo spettacolare trailer! (Di giovedì 29 luglio 2021) The Ascent, il nuovo action RPG cyberpunk di Neon Giant, è disponibile da oggi e gli sviluppatori hanno omaggiato il lancio con un nuovo trailer Bisogna ammettere che la nuova strategia di marketing di casa Microsoft, principalmente votata all’ampliamento del suo settore dei servizi tramite l’incredibile Xbox Game Pass e il progetto di Xbox Cloud Gaming, ha gettato nuova linfa vitale su una compagnia che, bisogna essere onesti, ha perso le precedenti due generazioni contro Sony. La nuova rotta non ha comunque impedito all’azienda di costruirsi nuove solide basi per future IP, con l’acquisizione ad esempio di una grande ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 luglio 2021) The, ilaction RPG cyberpunk di Neon Giant, è disponibile da oggi e gli sviluppatori hanno omaggiato ilcon untrailer Bisogna ammettere che la nuova strategia di marketing di casa Microsoft, principalmente votata all’ampliamento del suo settore dei servizi tramite l’incredibile Xbox Game Pass e il progetto di Xbox Cloud Gaming, ha gettato nuova linfa vitale su una compagnia che, bisogna essere onesti, ha perso le precedenti due generazioni contro Sony. La nuova rotta non ha comunque impedito all’azienda di costruirsi nuove solide basi per future IP, con l’acquisizione ad esempio di una grande ...

Advertising

tuttoteKit : The Ascent si prepara al lancio con un nuovo spettacolare trailer! #CurveDigital #NeonGiant #PC #TheAscent #XboxOne… - badtasteit : #TheAscent, disponibile il trailer di lancio del titolo targato Neon Giant - misteruplay2016 : The Ascent: l’ambizioso action RPG sci-fi per Xbox e PC disponibile da oggi - XboxRepublika : Nova tema: The Ascent - GamingToday4 : The Ascent: un GDR da non lasciarsi scappare -