The Ascent: l'ambizioso action RPG sci-fi per Xbox e PC disponibile da oggi (Di giovedì 29 luglio 2021) Il publisher Curve Digital e lo studio indipendente svedese Neon Giant annunciano che The Ascent sarà disponibile da oggi su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e Xbox Game Pass a partire dalle ore 19 italiane. The Ascent è uno sparatutto d'azione single player e cooperativo ambientato in un mondo cyberpunk sci-fi. E' il primo titolo di Neon Giant, un nuovo studio di 12 persone composto da veterani dell'industria dietro titoli iconici come i franchise di Gears of War, Bulletstorm e Wolfenstein. "Benvenuto nell'arcologia di The Ascent Group, una metropoli ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Il publisher Curve Digital e lo studio indipendente svedese Neon Giant annunciano che Thesaràdasu PC,Series X/S,One eGame Pass a partire dalle ore 19 italiane. Theè uno sparatutto d'azione single player e cooperativo ambientato in un mondo cyberpunk sci-fi. E' il primo titolo di Neon Giant, un nuovo studio di 12 persone composto da veterani dell'industria dietro titoli iconici come i franchise di Gears of War, Bulletstorm e Wolfenstein. "Benvenuto nell'arcologia di TheGroup, una metropoli ...

