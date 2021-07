Testa: 'Ho fatto la storia, ma non mi fermo qui. Questa medaglia fa bene al movimento' (Di giovedì 29 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 luglio 2021) ...dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta ...

Advertising

LiaCapizzi : L' ARGENTO di Paltrinieri negli 800. Mamma mia cosa ha fatto! È subito scappato via, sapendo di non esser al 100%,… - riotta : Caro Presidente @GiuseppeConteIT il Fatto vuol prenderla in ostaggio e usarla come testa di turco contro #Draghi .… - xivnxx : stamattina mi sono svegliata con in testa il fatto che DEVO ASSOLUTAMENTE incontrare Aron Piper perché ne ho bisogno - Deb48245093 : RT @LiaCapizzi: L' ARGENTO di Paltrinieri negli 800. Mamma mia cosa ha fatto! È subito scappato via, sapendo di non esser al 100%, un azza… - GHERARDIMAURO1 : RT @marcocc67: @_Arimoon88 La gente nn sta bene con la testa... Fatto -