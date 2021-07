Terremoto di magnitudo 8.2 in Alaska, alto rischio tsunami. Residenti evacuati (Di giovedì 29 luglio 2021) Spaventoso Terremoto in Alaska con allerta tsunami negli Stati Uniti. La scossa è stata di magnitudo 8.2. Il Terremoto è stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma avrebbe colpito la zona alle 22:15 (ora locale) a una profondità di una profondità di 46,7 km. Sulla base dei dati sismici preliminari, la scossa sarebbe stata ampiamente avvertita da quasi tutti nell’area dell’epicentro. Potrebbe aver causato danni da leggeri a moderati. Il Servizio meteorologico nazionale Usa ha pubblicato un’allerta per una “possibile minaccia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Spaventosoincon allertanegli Stati Uniti. La scossa è stata di8.2. Ilè stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali. Secondo lo United States Geological Survey, il sisma avrebbe colpito la zona alle 22:15 (ora locale) a una profondità di una profondità di 46,7 km. Sulla base dei dati sismici preliminari, la scossa sarebbe stata ampiamente avvertita da quasi tutti nell’area dell’epicentro. Potrebbe aver causato danni da leggeri a moderati. Il Servizio meteorologico nazionale Usa ha pubblicato un’allerta per una “possibile minaccia di ...

Advertising

LaStampa : Terremoto in Alaska, ora è allerta tsunami: scossa magnitudo 8.2 - Corriere : Terremoto 8.2 in Alaska: diramato allarme tsunami ma nessun danno - SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 8,2 al largo dell’Alaska - RADIOBRUNO1 : Terremoto in Alaska: scossa magnitudo 8.2 #RadioBruno - domenicosabell1 : ... terremoto us, un'ora fa, circa, magnitudo 8.2, allerta tzunami.. -