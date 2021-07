Teologo musulmano critica i completi delle pallavoliste turche: “Siete sultani della fede, non dello sport” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Teologo musulmano Ihsan Senocak ha criticato su Twitter le pallavoliste turche ora impegnate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il religioso ha accusato le atlete di essere poco caste nei loro completi da volley: “Figlie dell’Islam!“, ha scritto sul social. “Siete i sultani della fede, della castità, della moralità e della modestia… non dei campi sportivi”. Il riferimento di Senocak è al nome del team di volley turco femminile, atlete note come “le sultane ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) IlIhsan Senocak hato su Twitter leora impegnate alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il religioso ha accusato le atlete di essere poco caste nei loroda volley: “Figlie dell’Islam!“, ha scritto sul social. “castità,moralità emodestia… non dei campiivi”. Il riferimento di Senocak è al nome del team di volley turco femminile, atlete note come “le sultane ...

