Tennistavolo | Olimpiadi Tokyo | due cinesi nella finale per l’oro femminile | Chen Meng affronterà Sun Yingsha

(Di giovedì 29 luglio 2021) Sarà tutta cinese laper la medaglia d’oro del torneo olimpicodi, cone Suncapaci di assicurare le due medaglie più prestigiose alla propria nazione, mentre il bronzo se lo contenderanno Mima Ito (Giappone) eyu Yu (Singapore). La prima a conquistare il pass è stata proprio la numero 1 del ranking, che si è imposta per 4-0 suyu Yu, speranza di Singapore, ma sconfitta in appena quattro set. 11-6, 11-8, 11-7 e 11-6 i parziali di una sfida sostanzialmente ...

Questi gli azzurri in gara oggi, 29 luglio, all'Olimpiade di Tokyo 2020: - Golf: primo giro uomini: Guido Migliozzi-Renato Paratore. - Canottaggio: ...