Tennistavolo | Olimpiadi Tokyo | due cinesi in finale del torneo maschile | Fan Zhendong e Ma Long si contenderanno l’oro

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Cina pigliatutto nel, con laolimpica diche vedrà in scena proprio due rappresentanti della nazione asiatica a giocarsi la medaglia d’oro, con Fane Macapaci di sconfiggere in semiil taiwanese Lin Yun Ju ed il tedesco Dimitrij Ovtcharov. La prima semiha visto il cinese Fansudare le famigerate sette camicie contro il taiwanese Lin Yun Ju, capace di aggiudicarsi il primo game per 11-6, cedendo poi il secondo ed il terzo parziale per 11-9 e 14-12. Lin ha poi impattato con il 15-13 della quarta ...