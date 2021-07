Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: Chen Meng vince il derby cinese e conquista l’oro al femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrivano i primi verdetti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per il Tennistavolo. La Cina si divide l’oro e l’argento con Chen Meng che si impone nella finalissima con il punteggio di 4-2 sulla connazionale Sun Yingsha. La finale ha visto i primi due set molto equilibrati, mentre la seconda fase del match è stata dominata da Meng che ha allungato sulla connazionale che si accontenta dell’argento. 9-11,11-6, 11-4, 5-11, 11-4, 11-9 è il risultato dei set della lotta per l’oro. Mina Ito regala la seconda medaglia di queste Olimpiadi al Giappone. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrivano i primi verdetti alledi2020 per il. La Cina si dividee l’argento conche si impone nella finalissima con il punteggio di 4-2 sulla connazionale Sun Yingsha. La finale ha visto i primi due set molto equilibrati, mentre la seconda fase del match è stata dominata dache ha allungato sulla connazionale che si accontenta dell’argento. 9-11,11-6, 11-4, 5-11, 11-4, 11-9 è il risultato dei set della lotta per. Mina Ito regala la seconda medaglia di questeal Giappone. I ...

