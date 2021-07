Tennis, WTA Belgrado 2021: Martina Trevisan si arrende ai quarti contro Arantxa Rus (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è fermata ai quarti l’avventura di Martina Trevisan nel torneo WTA di Belgrado. L’azzurra si è dovuta arrendere in due set, 1-6, 4-6, contro la neerlandese Arantxa Rus. Dopo il successo odierno, Rus, ora, dovrà vedersela in semifinale con la veterana teutonica Andrea Petkovi?. L’incontro ha visto la portacolori del Bel Paese soffrire particolarmente al servizio, mentre l’avversaria è stata decisamente cinica sulle palle break. Nel primo set, sostanzialmente, Trevisan non è stata capace di tenere testa a una Rus apparsa sin da subito in ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Si è fermata ail’avventura dinel torneo WTA di. L’azzurra si è dovutare in due set, 1-6, 4-6,la neerlandeseRus. Dopo il successo odierno, Rus, ora, dovrà vedersela in semifinale con la veterana teutonica Andrea Petkovi?. L’inha visto la portacolori del Bel Paese soffrire particolarmente al servizio, mentre l’avversaria è stata decisamente cinica sulle palle break. Nel primo set, sostanzialmente,non è stata capace di tenere testa a una Rus apparsa sin da subito in ...

