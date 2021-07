Tennis, Olimpiadi Tokyo: Bencic in finale anche nel doppio femminile insieme a Golubic, sfideranno Krejcikova e Siniakova (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la finale di singolare femminile, anche quella del doppio vedrà la presenza di Belinda Bencic. La svizzera la giocherà in coppia con Viktorija Golubic, dopo aver costretto alla finale per il bronzo il sorprendente duo brasiliano composto da Laura Pigossi e Luisa Stefani per 7-5 6-3. Un incontro, questo, in cui le elvetiche si sono trovate anche sotto di due break all’inizio: dal 4-0, però, hanno saputo riprendersi recuperando prima nel sesto gioco e poi in un lottato decimo, nel quale hanno salvato anche un set point prima di chiudere ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo ladi singolarequella delvedrà la presenza di Belinda. La svizzera la giocherà in coppia con Viktorija, dopo aver costretto allaper il bronzo il sorprendente duo brasiliano composto da Laura Pigossi e Luisa Stefani per 7-5 6-3. Un incontro, questo, in cui le elvetiche si sono trovatesotto di due break all’inizio: dal 4-0, però, hanno saputo riprendersi recuperando prima nel sesto gioco e poi in un lottato decimo, nel quale hanno salvatoun set point prima di chiudere ...

