Tennis | Olimpiadi | Djokovic-Zverev e Khachanov-Carreno Busta Una semifinale nobile e una a sorpresa

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si allinea alle semifinali il tabellone maschile del torneo olimpico di: a Tokyo un lato del tabellone è sostanzialmente occupato da chi, per testa di serie, era atteso a questo punto, mentre nell’altra parte si sono invece verificate le sorprese. Relative, certo, dal momento che si parla di giocatori di livello da top ten o nelle vicinanze, ma pur sempre sorprese. Chi non tradisce è Novak: il serbo spegne le speranze dell’ultimo giapponese in gara, Kei Nishikori, con un perentorio 6-2 6-0 nel quale il padrone di casa ha due sole occasioni. Ed entrambe arrivano nel primo game dei due set, l’una in forma di vantaggi, l’altra come palla ...

RISULTATITOKYO 2020: VONDROUSOVA IN FINALE È completo il quadro dei risultati dialleTokyo 2020 , per i due tornei di singolare: la finale femminile vedrà opposta Belinda ...(agg Michela Colombo) RISULTATITokyo 2020 diretta live: Vondrousova in finale donne! OGGI IL 3TURNO Ancora spazio per i risultati della pallanuoto maschile alledi Tokyo ...Cosa manca a Djokovic per completare il Golden Slam Alle Olimpiadi il "glaciale" Djokovic è sicuramente l'uomo da battere nel torneo di tennis individuale maschile. Attenzione però anche al doppio ...Si allinea alle semifinali il tabellone maschile del torneo olimpico di tennis: a Tokyo un lato del tabellone è sostanzialmente occupato da chi, per testa di serie, era atteso a questo punto, mentre n ...