Tennis | Jannik Sinner ricomincia dall’ATP di Atlanta Il tabellone dell’azzurro

(Di giovedì 29 luglio 2021)torna in campo a distanza di un mese. Dopo la disastrosa campagna sull’erba, condita da due sconfitte in altrettanti incontri con Jack Draper (Queen’s) e Marton Fucsovics (Wimbledon) che lo ha convinto a farsi da parte per le Olimpiadi di Tokyo, ilta altoatesino ha staccato la spina per un po’, per ripresentarsi con le batterie cariche in vista della stagione sul cemento, che per lui parte dal 250 di. Testa di serie numero 2 del seeding, il cammino diparte quest’oggi dal secondo turno. Sulla carta il sorteggio gli ha regalato un approccio facile contro l’australiano ...

Sinner fa il suo esordio all' Atp 250 di Atlanta 2021 contro Christopher O'Connell . Il tennista azzurro si rivede in campo dopo aver fatto parlare di sé per il forfait alle Olimpiadi. Nel ...Andreas Seppi (ITA) 75 76(5) (2)Sinner (ITA) bye Secondo turno (2)Sinner (ITA) c. vinc. (q) Christopher O'Connell (AUS) - Denis Kudla (USA) DOPPIO Primo turnoSinner/Reilly ...Jannik Sinner torna in campo a distanza di un mese. Dopo la disastrosa campagna sull’erba, condita da due sconfitte in altrettanti incontri con Jack Draper (Queen’s) e Marton Fucsovics (Wimbledon) che ...Ecco come vedere il secondo turno tra Sinner e O'Connell in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Atlanta 2021 ...