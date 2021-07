Tennis, ATP Kitzbuhel: Daniel Altmaier spegne ancora le velleità di Gianluca Mager. Il ligure fuori ai quarti di finale (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianluca Mager saluta il torneo ATP 250 di Kitzbuhel dopo una nuova battaglia di due ore e 34 minuti. La spunta nuovamente Daniel Altmaier, che dopo una settimana rifila la seconda sconfitta in pochi giorni al Tennista ligure. 6-1 6-7 (5) 6-3 il punteggio in favore del tedesco, che approda così nella sua personale seconda semifinale in carriera dopo Umago. Primo set. Avvio nefasto per il ligure che in un battito di ciglia si ritrova sotto per 3 giochi ad 1. Altmaier non concede nulla, e con un gioco fatto di regolarità ed ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)saluta il torneo ATP 250 didopo una nuova battaglia di due ore e 34 minuti. La spunta nuovamente, che dopo una settimana rifila la seconda sconfitta in pochi giorni alta. 6-1 6-7 (5) 6-3 il punteggio in favore del tedesco, che approda così nella sua personale seconda semiin carriera dopo Umago. Primo set. Avvio nefasto per ilche in un battito di ciglia si ritrova sotto per 3 giochi ad 1.non concede nulla, e con un gioco fatto di regolarità ed ...

Advertising

BroginiAlessio : #Djokovic ???? : 85 titoli Atp (20 slam) e 121 finali disputate #Zverev #CarrenoBusta e #Khachanov messi assieme :… - EurosportingExp : Leggendo #IlGazzettino, edizione di #Pordenone, di #oggi, #29Luglio. #DolomiaSerenaTennisCup ?? #AcquaDolomia… - ima_costruzioni : Ecco il dietro le quinte dell’importante opera del restauro conservativo eseguito al Gran_Hotel_Sitea in vista dell… - ClaudioBenford : Questo è un ATP 250 con medaglie in premio #tennis #Tokyo2020 - ricardorubio44 : Lo spagnolo Pablo Carreño batte in due set il numero 2 ATP Daniil Medvedev e si qualifica per la semifinale!!! ???????????? #Tennis #Tokyo2020 -