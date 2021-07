Temptation Island, Valentina Vignali pubblica i messaggi di Stefano: “Guardate cosa ho trovato” (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche quest’edizione di Temptation Island è giunta al termine, ma non senza colpi di scena. Tra le coppie più chiacchierate di quest’edizione ci sono, infatti, Manuela e Stefano. I due hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i loro problemi di fiducia, dopo i continui tradimenti da parte del fidanzato. Eppure, la coppia non … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 luglio 2021) Anche quest’edizione diè giunta al termine, ma non senza colpi di scena. Tra le coppie più chiacchierate di quest’edizione ci sono, infatti, Manuela e. I due hanno deciso di partecipare al programma per risolvere i loro problemi di fiducia, dopo i continui tradimenti da parte del fidanzato. Eppure, la coppia non … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - HiPeoplebiz : Jessica Mascheroni: i commenti al veleno sulla Leotta e i volti di Temptation Island - Yahoo Notizie - infoitcultura : Temptation Island, primo selfie di coppia per un'ex fidanzata e il suo 'tentatore' - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: “Temptation Island”, Manuela picchia Stefano durante il falò: ecco come è finita per le coppie #TemptationIsland http… -