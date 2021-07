Temptation Island, prima foto di coppia per Stefano Federica. Ma ai più attenti il dettaglio non sfugge (Di giovedì 29 luglio 2021) Manuela e Stefano sono stati i protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione già traballante fatta di insicurezze e tradimenti da parte di lui. Durante il confronto Manuela dice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti di Stefano e che vuole uscire da sola da Temptation Island. Anche Stefano decide di andare via da solo, soprattutto dopo aver visto il video di Manuela e Luciano, che a fine serata si sono baciati davanti alle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Manuela esono stati i protagonisti dell’edizione 2021 di. Laha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione già traballante fatta di insicurezze e tradimenti da parte di lui. Durante il confronto Manuela dice di aver realizzato di provare solo affetto nei confronti die che vuole uscire da sola da. Anchedecide di andare via da solo, soprattutto dopo aver visto il video di Manuela e Luciano, che a fine serata si sono baciati davanti alle ...

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - Stefy_Simonetti : @AlessioC1997 @93ANDERVSON Assolutamente no, non mi fraintenda, non é tollerabile una cosa del genere, ma io prende… - zazoomblog : Temptation Island Manuela sotto accusa per lo Schiaffo: È peggio la violenza psicologica - #Temptation #Island… - zazoomblog : Temptation Island replica quinta puntata su La5 e in streaming. Le coppie rimaste del 26 luglio 2021 - #Temptation… -