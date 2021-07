Temptation Island | Manuela sotto accusa per lo Schiaffo | ' ' È peggio la violenza psicologica' '

(Di giovedì 29 luglio 2021)Carriero si difende dopo le critiche per lorifilato all’ex fidanzato Stefano Sirena a

Advertising

trash_italiano : Stanno circolando sui social vecchi post pubblicati da Jessica (attualmente protagonista di Temptation Island) ?? - trash_italiano : Valentina Vignali trova nei suoi DM di Instagram messaggi ricevuti da Stefano (compagno di Manuela a Temptation Isl… - _emmeg : RT @darveyfeels_: ha distrutto più coppie il GFVIP che Temptation Island. - NellettaAugustu : RT @LucaMagmo: stanotte alla zanzara sono piaciuto talmente tanto che l'anno prossimo andiamo a Temptation Island... - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Luciano Punzo pubblica il video della prima sorpresa romantica ricevuta da Manuela Carriero -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Dal pugilato al "Mondo" Sdentato, ironico, alcolista: fuoriclasse di Nanni Delbecchi Fenomeni "" mania. Ma è solo un copia e incolla I format televisivi di successo, dall'isola delle ...Jessica Mascheroni ha insultato pesantemente Nilufar Addati nel lontano 2018. La risposta dell'ex tronista ha lasciato tutti di stucco. Forse la partecipazione anon è stata una grande idea. Jessica Mascheroni , in passato, si era esposta un po' troppo nei confronti di alcuni vip e partecipanti del programma condotto da Filippo Bisciglia. La ...E' stata protagonista di Temptation Island 7, Annamaria Laiano. La partenopea aveva deciso di mettere alla prova la sua storia d'amore col co ...Sorpresa dell’edizione: Filippo Bisciglia. Negli anni, il conduttore storico della trasmissione non ha solo studiato le dinamiche di “Temptation Island”, ma le ha fatte sue.