Temptation Island 9, Luciano Punzo pubblica il video della prima sorpresa romantica ricevuta da Manuela Carriero (Di giovedì 29 luglio 2021) Una sorpresa romantica ricevuta da Luciano Punzo, una complicità evidente con Manuela Carriero e una storia che merita di essere scritta. Sono questi i primi piccoli ma importanti ingredienti che non stanno assolutamente mancando l’ormai ex tentatore di Temptation Island 9 e l’ormai ex fidanzata di Stefano Sirena. Spenti i riflettori sulle loro vite, i due sembrano avere tutte le intenzioni di costruire qualcosa di importante, vero e forte. Si stanno vivendo nella quotidianità. Si stanno regalando reciprocamente attimi importanti. Stanno ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 luglio 2021) Unada, una complicità evidente cone una storia che merita di essere scritta. Sono questi i primi piccoli ma importanti ingredienti che non stanno assolutamente mancando l’ormai ex tentatore di9 e l’ormai ex fidanzata di Stefano Sirena. Spenti i riflettori sulle loro vite, i due sembrano avere tutte le intenzioni di costruire qualcosa di importante, vero e forte. Si stanno vivendo nella quotidianità. Si stanno regalando reciprocamente attimi importanti. Stanno ...

