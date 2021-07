Televideo non ha pubblicato la falsa notizia «Corte di Roma: green pass illegale» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presunta notizia comparsa su Televideo lunedì 26 luglio alla pagina 101. Si legge: «Corte di Roma: green pass illegale. Ora è arrivata la sentenza definitiva, la Corte di Roma a camere unite ha sentenziato che la misura del green pass è vietata. Dal 6 agosto non sarà più obbligatorio alcun certificato per entrare nei locali o nei luoghi che il governo presieduta da Mario Draghi aveva indicato». Il riferimento è al decreto legge ... Leggi su facta.news (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 27 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una presuntacomparsa sulunedì 26 luglio alla pagina 101. Si legge: «di. Ora è arrivata la sentenza definitiva, ladia camere unite ha sentenziato che la misura delè vietata. Dal 6 agosto non sarà più obbligatorio alcun certificato per entrare nei locali o nei luoghi che il governo presieduta da Mario Draghi aveva indicato». Il riferimento è al decreto legge ...

