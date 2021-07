Teatro Massimo “Verdura”: Giselle chiude il cerchio delle eroine romantiche (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo le tre Regine verdiane , Pretty Yende, Angela Meade e Violeta Urmana che hanno animato e reso unici i due appuntamenti operistici del "Verdura", come protagoniste ne La Traviata e Il Trovatore, al Teatro all'aperto palermitano, sede della stagione estiva del Teatro Massimo, stasera arriva il più classico dei balletti classici, Giselle, su musiche di Adam e la coreografia originale di Perrot e Coralli, ripresa qui da Patrice Bart dell'Operà di Parigi. In scena il Corpo di Ballo del Teatro Massimo, diretto da Davide Bombana, protagonisti, nel Ruolo del Titolo e di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo le tre Regine verdiane , Pretty Yende, Angela Meade e Violeta Urmana che hanno animato e reso unici i due appuntamenti operistici del "", come protagoniste ne La Traviata e Il Trovatore, alall'aperto palermitano, sede della stagione estiva del, stasera arriva il più classico dei balletti classici,, su musiche di Adam e la coreografia originale di Perrot e Coralli, ripresa qui da Patrice Bart dell'Operà di Parigi. In scena il Corpo di Ballo del, diretto da Davide Bombana, protagonisti, nel Ruolo del Titolo e di ...

