Sweet Tooth 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie prodotta da Robert Downey Jr (Di giovedì 29 luglio 2021) Netflix ha annunciato la produzione di Sweet Tooth 2: la serie prodotta da Robert Downey Jr ha ottenuto ufficialmente il rinnovo. Sweet Tooth 2 verrà realizzata: Netflix ha rinnovato la serie tratta dall'omonimo fumetto che è stata prodotta da Robert Downey Jr. Il progetto tornerà quindi sul piccolo schermo con otto episodi della durata di un'ora, ma non è ancora stato annunciato il periodo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)hato la produzione di2: ladaJr ha ottenuto ufficialmente il2 verrà realizzata:ha rinnovato latratta dall'omonimo fumetto che è statadaJr. Il progetto tornerà quindi sul piccolo schermo con otto episodidurata di un'ora, ma non è ancora statoto il periodo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sweet Tooth 2: Netflix annuncia il rinnovo della serie prodotta da Robert Downey Jr… - comingsoonit : Le avventure dell'adorabile ragazzo cervo Gus continuano! #Netflix ha rinnovato la favola post-apocalittica… - MangaForevernet : Sweet Tooth - annunciata la seconda stagione Leggi il post - SimonaCroisette : RT @telesimo: #Netflix ha rinnovato #SweetTooth, la serie basata sui fumetti creati da Jeff Lemire per DC, per una seconda stagione di ott… - telesimo : #Netflix ha rinnovato #SweetTooth, la serie basata sui fumetti creati da Jeff Lemire per DC, per una seconda stagi… -