Sunisa Lee lacrime d’oro | Simone Biles applaude sugli spalti | il commovente passaggio di consegne alle Olimpiadi

(Di giovedì 29 luglio 2021), con tuta bianca e mascherina nera. Seduta e con un volto un po’ corrucciato, lontano dai sorrisi elargiti nei giorni migliori.Lee in pedana, indi gioia candide come la neve, mentre offriva quattro ottimi esercizi e si laureava Campionessa Olimpica all-around, prendendo quello scettro che tutti davano già nelle mani del volto simbolo della ginnastica artistica prima che esplodesse il caso che ormai tutti conosciamo. Questa è una delle immagini simbolo della finale all-around delledi Tokyo 2021. La 18enne del Minnesota ...

Ultime Notizie dalla rete : Sunisa Lee

la Repubblica

Nella tribuna delle delegazioni, in prima fila, ci sono Simone Biles e Jordan Chiles, che seguono le compagne Jade Carey e, che alla fine vincerà l'oro con 57.433 davanti alla brasiliana ...aveva incominciato la gara col doppio avvitamento al volteggio (14.600) e si era subito trovata costretta a inseguire la scatenata brasiliana Rebeca Andrade , autrice di un magistrale Cheng ...Simone Biles sugli spalti, con tuta bianca e mascherina nera. Seduta e con un volto un po' corrucciato, lontano dai sorrisi elargiti nei giorni migliori. Sunisa Lee in pedana, in lacrime di gioia cand ...Buon andamento di gara per la villasantese Martina Maggio che riesce a conquistare un risultato di tutto rispetto piazzandosi nella finale con le migliori 24 ginnaste al mondo.