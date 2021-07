Summer Jamboree | concerti già sold out ma c' è il rebus Green pass per le piazze E non sarà possibile ballare

Advertising

il Resto del Carlino

SENIGALLIA - Sold out la prenotazione dei concerti per il, in programma da domani fino all'8 agosto. Ma se qualcuno darà forfait i biglietti verranno assegnati alle persone presenti in piazza Garibaldi la sera stessa di ogni singolo evento. ...1' di lettura 28/07/2021 - I concerti delXXI, per i quali è necessaria la prenotazione, si svolgeranno in un'area dedicata di Piazza Garibaldi, con capienza massima di 770 posti. La prenotazione dei biglietti per i concerti è ...SENIGALLIA - Sold out la prenotazione dei concerti per il Summer Jamboree, in programma da domani fino all’8 agosto. Ma se qualcuno darà forfait i biglietti verranno assegnati ...Definiti tutti gli spazi e le capienze per assistere agli otto concerti in programma. Raccomandata la mascherina ...