Sui reati di mafia, M5S ha vinto la battaglia. La Cartabia si arrende sull'improcedibilità. Esulta Conte: "La riforma è migliorata" (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo le tensioni e le critiche da parte del Movimento, alla fine sulla riforma della Giustizia è arrivato l'accordo. Ci sono volute interminabili ore, con una trattativa che sembrava destinata ad arenarsi (leggi qui) ma nel pomeriggio in Consiglio dei ministri è arrivato l'accordo, votato all'unanimità, tra i partiti della maggioranza sulle modifiche alla riforma della ministra Marta Cartabia che mette fine a una giornata complicata. L'intesa è arrivata sui reati con l'aggravante mafiosa dove, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, viene previsto un termine transitorio di 6 anni per concludere il processo ...

