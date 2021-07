Su Repubblica il mistero del maresciallo morto dopo il calcetto tra carabinieri. La Procura indaga per omicidio (Di giovedì 29 luglio 2021) Su Repubblica il caso di Eugenio Fasano, il maresciallo dei carabinieri morto un anno e mezzo fa dopo una partita di calcetto. Il 24 gennaio 2019, quando era appena uscito dal campo dopo una partita al circolo “Antico tiro al volo”, perse i sensi per un malore. Sulla sua morte, però, non è mai stata fatta chiarezza. La famiglia del maresciallo punta il dito sui tanti nodi irrisolti. “Un primo tassello verso la verità lo ha messo la denuncia dei familiari, convinti che «l’arresto cardio-circolatorio in infarto miocardio acuto» diagnosticato al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 luglio 2021) Suil caso di Eugenio Fasano, ildeiun anno e mezzo fauna partita di. Il 24 gennaio 2019, quando era appena uscito dal campouna partita al circolo “Antico tiro al volo”, perse i sensi per un malore. Sulla sua morte, però, non è mai stata fatta chiarezza. La famiglia delpunta il dito sui tanti nodi irrisolti. “Un primo tassello verso la verità lo ha messo la denuncia dei familiari, convinti che «l’arresto cardio-circolatorio in infarto miocardio acuto» diagnosticato al ...

Advertising

napolista : Tanti i nodi irrisolti. Sul suo corpo i segni di un’aggressione. Prima delle ambulanze intervenne un medico dell’ar… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Roma, il mistero della linea fuxia. Atac: 'Non esiste, faremo causa a chi ha diffuso la fake news' - marinellafly12 : RT @repubblica: Roma, il mistero della linea fuxia. Atac: 'Non esiste, faremo causa a chi ha diffuso la fake news' - sbuglio : @repubblica Se fosse davvero così GB e Israele non avrebbero problemi, invece ne hanno Solo l'Inghilterra sta veden… - Yogaolic : RT @repubblica: Roma, il mistero della linea fuxia. Atac: 'Non esiste, faremo causa a chi ha diffuso la fake news' -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica mistero Tunisia. Kaies Saied licenzia e sostituisce il direttore della televisione pubblica nazionale Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... Ma il ministero della Difesa e la Presidenza della Repubblica hanno negato di aver impartito tali ...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: 'Mattarella, parole condivisibili' Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... 'Ho letto le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della ...

Il mistero del nazista in fuga La Repubblica L'ultimo Camp di Google a Selinunte, quando la Silicon Valley veniva a far festa da noi Il 29 luglio 2019 la Silicon Valley per qualche giorno si è trasferita in Sicilia. A Selinunte, dalle parti di Trapani, nel parco archeologico più grande d’Europa. Per ospitare il Google Camp, un form ...

Il giallo di Novellara: Saman sarebbe stata sorvegliata da una misteriosa coppia Poi aveva deciso di tornare a casa dai suoi, nella Bassa Reggiana. E qui, nel podere di Novellara dove la famiglia lavorava per un'azienda agricola, sarebbe stata sorvegliata da un uomo e da una donna ...

dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... Ma il ministero della Difesa e la Presidenza dellahanno negato di aver impartito tali ...dei dati con le prime sequenze del virus cancellati a Wuhan 24 Giugno 2021 Ue contro ... 'Ho letto le parole pronunciate dal Presidente dellaSergio Mattarella in occasione della ...Il 29 luglio 2019 la Silicon Valley per qualche giorno si è trasferita in Sicilia. A Selinunte, dalle parti di Trapani, nel parco archeologico più grande d’Europa. Per ospitare il Google Camp, un form ...Poi aveva deciso di tornare a casa dai suoi, nella Bassa Reggiana. E qui, nel podere di Novellara dove la famiglia lavorava per un'azienda agricola, sarebbe stata sorvegliata da un uomo e da una donna ...