Strumenti per la lezione: gratis il magazine lavialiberaZ (Di giovedì 29 luglio 2021) lavialiberaZ è il primo speciale de lavialibera, il magazine edito da Libera e Gruppo Abele. Un’iniziativa per ragazze e ragazzi, che raccoglie i migliori articoli pubblicati nel 2020 su ecologia, migrazioni, mafie e innovazione e arricchito con grafiche, foto e quiz. Un numero da collezione, completamente gratuito, 100 pagine da sfogliare e sfogliare, per conoscere L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021)è il primo speciale de lavialibera, iledito da Libera e Gruppo Abele. Un’iniziativa per ragazze e ragazzi, che raccoglie i migliori articoli pubblicati nel 2020 su ecologia, migrazioni, mafie e innovazione e arricchito con grafiche, foto e quiz. Un numero da col, completamente gratuito, 100 pagine da sfogliare e sfogliare, per conoscere L'articolo .

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva. La libert… - robersperanza : “Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Grazie Presidente Mattarella - marcodimaio : Ancora una volta #Mattarella traccia la linea: “Chi limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e l… - ZioKlint : RT @MarcoCantamessa: Sono rimasto colpito, in senso negativo, dal “chi limita oggi la nostra libertà è il virus non gli strumenti e le rego… - orizzontescuola : Strumenti per la lezione: gratis il magazine lavialiberaZ -