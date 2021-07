Stray | nuovo gameplay trailer dell’esclusiva PS4 | PS5 e PC – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 29 luglio 2021), l’esclusiva PS4, PS5 e PC si mostra durante l’Annapurna Interactive showcase con.., l’esclusiva PS4, PS5 e PC si mostra durante l’Annapurna Interactive showcase conche mostra questa interessante avventura felina. Il gioco arriverà nei negozi nei primi mesi del 2022. Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una cybercittà e ritrovare la via di casa.è un’avventura in terza persona felina ambientata ...

Annapurna ha confermato cheè stato rinviato al 2022 , confermando l'uscita su PS4, PS5 e PC. Oltre all'ufficialità del posticipo, il publisher ha rilasciato anche unvideo inedito nel ...Il 62enne Brian Setzer è in procinto di pubblicare " il prossimo 27 agosto - il suoalbum solista, "Gotta Have the Rumble", il primo album da sette anni a questa parte. Sono due ...con gli...Stray, il gioco con protagonista un dolce gatto nella caotica città stile cyberpunk, è stato rinviato. La notizia è stata data con un nuovo video ...Stray è una particolare avventura narrativa di Annapurna. Solo, sperduto e lontano dalla sua famiglia, un gatto randagio deve venire a capo di un antico mistero per fuggire da una cybercittà e ...