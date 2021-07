Stop alle Botticelle a Roma, arriva (l’ennesima) ordinanza della Raggi: cavalli fermi nelle ore più calde (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è tregua per le Botticelle nella Capitale: prima l’ordinanza della Raggi che disponeva il divieto nelle ore più calde, poi la sospensione da parte del Tar che aveva di fatto permesso ai cavalli di ‘lavorare’ anche con temperature torride. Ma l’amministrazione capitolina non si arrende e ieri la sindaca della Capitale ha firmato l’ennesima ordinanza perché, come fa sapere l’OIPA, la ‘battaglia per la tutela dei cavalli Romani continua. La Sindaca non ci sta e con una nuova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è tregua per lenella Capitale: prima l’che disponeva il divietoore più, poi la sospensione da parte del Tar che aveva di fatto permesso aidi ‘lavorare’ anche con temperature torride. Ma l’amministrazione capitolina non si arrende e ieri la sindacaCapitale ha firmatoperché, come fa sapere l’OIPA, la ‘battaglia per la tutela deini continua. La Sindaca non ci sta e con una nuova ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - dariofrance : Grazie al decreto sullo stop alle #GrandiNavi è stata scongiurata l’iscrizione #Venezia nella black list @UNESCO. A… - malpensa24 : La candidata sindaco del centrosinistra di #Gallarate, Margherita Silvestrini, presenta alcune proposte sulla… - CorriereCitta : Stop alle Botticelle a Roma, arriva (l’ennesima) ordinanza della Raggi: cavalli fermi nelle ore più calde - MaffeoDaniela : RT @Federic39674782: @boni_castellane Io mi limiterei ad osservare che lo stop al rosso è un dovere previsto del codice della strada, mentr… -