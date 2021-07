Sterilgarda, l’azienda che vuole sospendere i lavoratori senza Green pass: «Abbiamo ricevuto minacce, ma andiamo avanti» (Di giovedì 29 luglio 2021) Sterilgarda è un’azienda mantovana tra le prime produttrici di latte in Italia. Ha annunciato ai suoi 328 dipendenti che da settembre chi non avrà il Green pass ricoprirà un incarico diverso da quello attualmente esercitato. E anche che se la modifica della mansione non sarà possibile «al lavoratore sarà sospesa la retribuzione sino alla ripresa dell’attività lavorativa». Ma la decisione ha scatenato i No vax su Twitter, che hanno annunciato il boicottaggio dei prodotti dell’azienda. Mentre il geometra Fernando Sarzi, presidente del consiglio di amministrazione, ha denunciato a La Stampa di aver ricevuto ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021)è un’azienda mantovana tra le prime produttrici di latte in Italia. Ha annunciato ai suoi 328 dipendenti che da settembre chi non avrà ilricoprirà un incarico diverso da quello attualmente esercitato. E anche che se la modifica della mansione non sarà possibile «al lavoratore sarà sospesa la retribuzione sino alla ripresa dell’attività lavorativa». Ma la decisione ha scatenato i No vax su Twitter, che hanno annunciato il boicottaggio dei prodotti del. Mentre il geometra Fernando Sarzi, presidente del consiglio di amministrazione, ha denunciato a La Stampa di aver...

Advertising

TizianaFerrario : Ma quanto è ridicolo proporre di boicottare i prodotti di #sterilgarda perché l'azienda chiede ai propri dipendenti… - repubblica : Sterilgarda, l'obbligo di Green Pass per i dipendenti scatena i No Vax. L'azienda: 'Diritto alla salute vale come q… - fattoquotidiano : L'azienda, tra le prime produttrici di latte in Italia, ha annunciato ai suoi 300 dipendenti che da settembre chi r… - TheReste1981 : RT @Gabbiacane: Ho comprato per anni il latte #Sterilgarda. Non accadrà più e invito tutti quanti a boicottare l'azienda che, obbligando i… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: L'azienda, tra le prime produttrici di latte in Italia, ha annunciato ai suoi 300 dipendenti che da settembre chi risu… -