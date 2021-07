Steiner Haas | dieci gare di crescita per Mazepin e Schumacher

Advertising

motorlat : #RuedadePrensa Equipos ?? Vasseur (Alfa Romeo) Mattia Binotto (Ferrari) Christian Horner (Red Bull) Guenther Ste… - automotorinews : ??? #F1, il team principal della #Haas Gunther #Steiner non ha dubbi sulla prossima destinazione di #Russell ??? 'È… - FormulaPassion : #F1 | Risolto lo strano mistero del sedile di Mick #Schumacher - MotoriNews24 : F1, Steiner: «Schumacher? Per il rinnovo siamo ai dettagli» -

Ultime Notizie dalla rete : Steiner Haas

F1grandprix.it

Il team principal dellaGuntherha ammesso che ci sono delle discussioni in corso per la permanenza di Mick Schumacher. Il tedesco, campione in carica della Formula 2, in base al mezzo che ha a disposizione sta ...Gunter, team principal della, è convinto che la Mercedes abbia idee ben precise sul futuro di George Russell: ' È vero che è sul mercato, ma direi che è più sul mercato Mercedes ovvero ...Il team principal della Haas Gunther Steiner ha ammesso che ci sono delle discussioni in corso per la permanenza di Mick Schumacher. Il tedesco, campione in carica della Formula 2, in base al mezzo ch ...Il team principal della Haas si augura che Mick Schumacher e Nikita Mazepin seguano le orme del pilota inglese a livello di crescita nel secondo e nel terzo anno in F1 ...