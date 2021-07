Stefania Orlando, parole dure dell’ex marito: l’accusa è pesante (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrivano le parole dell’ex marito del noto personaggio del mondo dello spettacolo Stefania Orlando, Andrea Roncato: di cosa si tratta? S. Orlando (fonte foto: Instagram, @ StefaniaOrlando1) – A. Roncato (fonte foto: Raiplay)È un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo, Stefania Orlando, conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice di successo molto apprezzata dei fan: chi la segue da tempo, sa bene che in passato quest’ultima è stata sposata con un altro personaggio molto famoso e di successo, Andrea Roncato, ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 luglio 2021) Arrivano ledel noto personaggio del mondo dello spettacolo, Andrea Roncato: di cosa si tratta? S.(fonte foto: Instagram, @1) – A. Roncato (fonte foto: Raiplay)È un personaggio amatissimo del mondo dello spettacolo,, conduttrice televisiva, showgirl e cantautrice di successo molto apprezzata dei fan: chi la segue da tempo, sa bene che in passato quest’ultima è stata sposata con un altro personaggio molto famoso e di successo, Andrea Roncato, ...

Advertising

siria97_ : Non so Stefania Orlando e Malgioglio, i primi che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono tanti altri, piuttosto che loro - blogtivvu : #StefaniaOrlando, l’ex marito #AndreaRoncato torna ad attaccare: “Ha venduto solo materassi” #viperelle #sovip - Giadahsospesap1 : RT @lostjnpieces: signori e signori, ecco a voi ??????? stefania orlando ??????? baaaastaaaa! ??????? voglio essere più ???? rock ???? - lostjnpieces : signori e signori, ecco a voi ??????? stefania orlando ??????? baaaastaaaa! ??????? voglio essere più ???? rock ???? - sunflowers1903 : In un mondo di persone che si schierano pubblicamente quando potrebbero beatamente mettersi da parte, siate Stefani… -