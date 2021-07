Steam Deck tra personalizzazione e libertà d'uso: 'è il superpotere dei PC' (Di giovedì 29 luglio 2021) Gabe Newell ha descritto l'apertura dei PC come il "superpotere" della piattaforma e ha messo Steam Deck, personalizzabile, in "contrasto" con le piattaforme chiuse come le console. In un'intervista con IGN, il co-fondatore di Valve ha parlato della filosofia alla base di Steam Deck. "La nostra opinione è che l'apertura dell'ecosistema PC sia il superpotere di cui tutti noi beneficiamo collettivamente", ha detto Newell riferendosi alla possibilità di installare su Deck diversi software come, ad esempio, Epic Games Store. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 luglio 2021) Gabe Newell ha descritto l'apertura dei PC come il "" della piattaforma e ha messo, personalizzabile, in "contrasto" con le piattaforme chiuse come le console. In un'intervista con IGN, il co-fondatore di Valve ha parlato della filosofia alla base di. "La nostra opinione è che l'apertura dell'ecosistema PC sia ildi cui tutti noi beneficiamo collettivamente", ha detto Newell riferendosi alla possibilità di installare sudiversi software come, ad esempio, Epic Games Store. Leggi altro...

