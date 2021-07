Stadio della Roma, Raggi: “Friedkin determinati, attendiamo nuova proposta” (Di giovedì 29 luglio 2021) La sindaca di Roma, Virginia Raggi, torna a parlare della questione Stadio della squadra capitolina. “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Quando sono arrivati hanno studiato il progetto Tor di Valle e hanno detto che non vogliono quel progetto perché sono interessati allo Stadio e non a tutto ciò che c’era intorno – le parole della Raggi, intervenuti a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus – Venuto meno l’interesse della Roma, abbiamo dichiarato ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) La sindaca di, Virginia, torna a parlarequestionesquadra capitolina. “Neiho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Quando sono arrivati hanno studiato il progetto Tor di Valle e hanno detto che non vogliono quel progetto perché sono interessati alloe non a tutto ciò che c’era intorno – le parole, intervenuti a ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus – Venuto meno l’interesse, abbiamo dichiarato ...

