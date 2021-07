Advertising

sscnapoli : ?? Le T-shirt ufficiali “Sarò con te...” in vendita allo store di Dimaro-Folgarida. #Dimaro2021 ? ??… - ssc_napoli_zone : RT @Glongari: #Napoli Vincenzo #Pisacane l’agente (tra gli altri) di Lorenzo #Insigne raggiunge il centro di Castel Volturno. @tvdellosport… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Gol della stagione Uefa, il tiro a giro di Insigne contro il Belgio al secondo posto… - gilnar76 : SSC #Napoli, report allenamento: gli azzurri preparano la sfida contro il Bayern Monaco #Forzanapoli #Napolicalcio… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili SSC Napoli, report dell’allenamento: doppia seduta a Castel Voltur… -

Ultime Notizie dalla rete : SSC Napoli

GonfiaLaRete

Doppia seduta oggi per ilall'Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (ore 16.30). Al mattino la squadra si è divisa in ...Amichevole internazionale per ildi Luciano Spalletti, che sabato 31 luglio scenderà in campo all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco per l'Audi Football Summit. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16,30. Il match sarà ...Doppia seduta oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri affronteranno il primo test internazionale sabato 31 luglio contro il ...Oggi la squadra si è ritrovata al SSC Napoli Konami Training Center per svolgere la seduta di allenamento mattutina. Doppia seduta prevista per oggi. Questo il report del lavoro svolto in mattinata: “ ...