Spuntano Boa Constrictor sulle strade del Genovese | trovato secondo serpente nella stessa zona in pochi giorni

(Di giovedì 29 luglio 2021) UnBoain condizioni di salute precarie è statoattorcigliato ad un guardrail di una strada nel: tratto in salvo, ora si cerca il proprietario C’è una certa preoccupazione tra i residenti del comune di Lumarzo, in provincia di Genova, in seguito al ritrovamento delesemplare di Boanell’arco L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spuntano Boa

NewNotizie

... tratto in salvo, ora si cerca il proprietario C'è una certa preoccupazione tra i residenti del comune di Lumarzo, in provincia di Genova, in seguito al ritrovamento del secondo esemplare di...Vaccini, quasi 3 milioni le somministrazioni Riccione, allo stadio del nuovo la carica dei 1.350 atleti del Trofeo Italo Nicoletti AUSL Romagna: 'Siamo al giro di'. I dati dell'epidemia in tutti ...Un serpente Boa Constrictor in condizioni di salute precarie è stato trovato attorcigliato ad un guardrail di una strada nel Genovese: tratto in salvo, ora si cerca il proprietario ...Luciano Punzo è uno dei tentatori di Temptation Island, ma non tutti conoscono questo retroscena incredibile: incredibile.