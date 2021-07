Spotify, la scommessa podcast paga, ma gli abbonati crescono meno del previstoHDblog.it (Di giovedì 29 luglio 2021) La maggior parte dei parametri base è in un più che soddisfacente attivo, ma la pandemia ha rallentato la crescita più del previsto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021) La maggior parte dei parametri base è in un più che soddisfacente attivo, ma la pandemia ha rallentato la crescita più del previsto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Spotify, la scommessa podcast paga, ma gli abbonati crescono meno del previsto - come_la_moto : Ma ciò non vuol dire che non possa darmi una scossa In fondo è solo una scommessa che ho perduto Una promessa a cui… -