Speranza entusiasta | “Ad oggi scaricati 41 | 3 milioni di green pass” | ma dimentica che è ‘obbligatorio’

(Di giovedì 29 luglio 2021) Se dal 6 agosto ‘è obbligatorio’ l’uso del granper partecipare a determinate attività, è ovvio che negli ultimi giorni sia stato registrata una crescita esponenziale di ‘download’! Una conseguenza rispetto ad una ‘richiesta’ divenuta legge. “Ilè un mezzo essenziale per la gestione di questa fase epidemica diversa, caratterizzata da una alta percentuale di vaccinati nel Paese. E’ uno strumento importante per rendere più sicuri i luoghi dove esso è applicato e limitare le restrizioni”, ha commentato il ministrointervenendo al Question time al Senato.: “Ad ...

Se dal 6 agosto 'è obbligatorio' l'uso del gran pass per partecipare a determinate attività, è ovvio che negli ultimi giorni sia stato registrata una crescita esponenziale di 'download'! Una conseguen ...