Speedlink VELA LED e LEVAS LED | tastiera meccanica e tappetino

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 luglio 2021) Arriva una bella coppia da: laLED e ilper mouseLED per un bundle in perfetta armoniapresenta l’attrezzatura ideale che permetterà ad ogni giocatore di avere successo in qualsiasi gioco. Oltre alle prestazioni tecniche, lae ilper mouse offrono una configurazione completa e fantasiosa grazie alle undici modalità di illuminazione differenti: sarà possibile trovare l’impostazione giusta per ogni situazione! Sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza ...