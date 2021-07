Spaventoso terremoto in Alaska, allarme tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 luglio 2021 - Una spaventosa scossa di terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter è stata registrata al largo della penisola dell' Alaska : lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 luglio 2021 - Una spaventosa scossa didi magnitudo 8.2 della scala Richter è stata registrata al largo della penisola dell': lo riporta l'Istituto geofisico statunitense (...

