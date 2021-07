Spara al socio dopo una lite: l'aggressore è un consigliere comunale della Lega (Di giovedì 29 luglio 2021) Lega e pistola, un connubio che sembra finire spesso nelle cronache. In principio lo Sparatore di Macerata, Luca Traini, nazista dichiarato che era stato candidato alle elezioni locali per la Lega e ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021)e pistola, un connubio che sembra finire spesso nelle cronache. In principio lotore di Macerata, Luca Traini, nazista dichiarato che era stato candidato alle elezioni locali per lae ...

