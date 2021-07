Sottil: “Alla Fiorentina mi sento a casa. Italiano? Sono contento di lavorare con lui” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’esterno offensivo della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha parlato Alla Rai del ritiro con i Viola e delle prime impressioni del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: “Ho fatto le esperienze che mi servivano, ora Sono tornato, Sono maturo e Sono cresciuto molto. La società ha mostrato fiducia in me e Sono pronto a ripagarla in campo. Sono venuto qua a 16 anni, ho fatto due anni di Allievi e uno di Primavera per poi esordire in prima squadra, a Firenze mi sento a casa. Ho parlato con ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) L’esterno offensivo della, Riccardo, ha parlatoRai del ritiro con i Viola e delle prime impressioni del nuovo tecnico Vincenzo. Queste le sue dichiarazioni: “Ho fatto le esperienze che mi servivano, oratornato,maturo ecresciuto molto. La società ha mostrato fiducia in me epronto a ripagarla in campo.venuto qua a 16 anni, ho fatto due anni di Allievi e uno di Primavera per poi esordire in prima squadra, a Firenze mi. Ho parlato con ...

