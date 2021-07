Soldi non dichiarati al fisco, denunciati tre imprenditori operanti anche a Caserta (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di un’indagine della procura di Aosta, la guardia di finanza ha sequestrato due immobili nella provincia di Caserta e 29 quote societarie riconducibili ai rappresentanti legali di tre imprese dedite al commercio di auto e ai servizi logistici. Benché operassero nella provincia di Caserta, avevano stabilito la propria sede legale ad Aosta e dal 2017, secondo le fiamme gialle, “omesso sistematicamente di presentare le dichiarazioni fiscali, per un ammontare complessivo di 16 milioni di euro”. I tre rappresentanti legali, tutti della provincia di Caserta, sono stati denunciati a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di un’indagine della procura di Aosta, la guardia di finanza ha sequestrato due immobili nella provincia die 29 quote societarie riconducibili ai rappresentanti legali di tre imprese dedite al commercio di auto e ai servizi logistici. Benché operassero nella provincia di, avevano stabilito la propria sede legale ad Aosta e dal 2017, secondo le fiamme gialle, “omesso sistematicamente di presentare le dichiarazioni fiscali, per un ammontare complessivo di 16 milioni di euro”. I tre rappresentanti legali, tutti della provincia di, sono statia ...

