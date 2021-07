Snowpiercer 4 ci sarà | rinnovo anticipato per la serie Netflix | Jennifer Connelly tornerà?

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ancor prima del debutto della terza stagione,4 è ufficiale:ha annunciato ildellatratta dall’omonima graphic novel e basata sul film del 2014 di Bong Joon-hoo. La notizia è stata data dal co-protagonista Daveed Diggs tramite un video sul set, mentre la produzione della terza stagione dello show è terminata solo di recente. Il secondo ciclo di episodi si è concluso con l’esplosione del treno/Big Alice, spaccati in due. Nel frattempo, un altro treno succursale, composto da 10 carrozze, è tornato indietro per trovare l’ingegnere Melanie Cavill, rimasta ...

