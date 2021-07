Smach 2021 | alla Biennale d’Arte delle Dolomiti | camminando tra arte e natura

(Di giovedì 29 luglio 2021) Scendendo a piedi da La Crusc verso i colorati Prati d’Armentara è difficile scorgerla di primo acchito. L’opera di Dmitrii Khramov e Maria Khramova, tra le finaliste della nuova edizione di Smach – Constellation of art, culture & history in the Dolomites, la biennale internazionale di Land Art delle Dolomiti, costringe a voltarsi per leggerla con lo sguardo e sentirla con il cuore. Quasi fosse un percorso emotivo obbligato per accogliere a pieno il significato che si cela dietro alle quattro strutture cubiche che spiccano sui verdi prati della Val Badia. MAMA, l’opera di Dmtrii Khramov & Maria Khramova – Photo: Gustav Willeit – www.guworld.com

Si tratta di una delle opere della 5/a edizione di SMACH - Constellation of art, culture & history in the Dolomites, che restano esposte fino al 12 settembre. Gli artisti vincitori sono: Sara .... La 5° edizione di SMACH - la Biennale internazionale di Land Art delle Dolomiti apre al pubblico in Val Badia. Le 10 opere vincitrici del concorso saranno esposte fino al 12 settembre 2021.