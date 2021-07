Skyrim continuerà con una fantastica ambientazione… nell’antica Roma

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il sequel The Forgotten City è già disponibile per il download: ripercorriamo le tappe di un successo annunciato. Il nuovo capitolo dici porta nel passato (by Adobestock)Il sequel diancora deve uscire e già sta spopolando sul web. Con ogni probabilità difatti si tratterà di un altro enorme successo al botteghino, visto che in passato il gioco non ha mai tradito le attese per la felicità dei suoi migliaia di appassionati. Il perché è presto detto, visto che stiamo parlando di un videogioco di ruolo a mondo aperto dove azione, mistero e avventura si fondono in un mix unico ed avvincente. Il nuovo capitolo si chiamerà “The ...